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Фруктовый кисель из ягод или варенья и картофельного крахмала

26 декабря 2015
как сделать крахмальный кисель из ягод

Фруктовый кисель – сладкое десертное блюдо из свежих, сушеных или замороженных ягод или фруктов с добавлением картофельного крахмала. Консистенция киселя зависит от соотношения воды и крахмала в рецепте. Мы рассмотрим классическую технологию приготовления. На всё уйдет около 30 минут.

Для киселя подходят любые свежие или замороженные ягоды (фрукты): малина, вишня, черника, клюква, яблоки, апельсины. Можно смешивать разные виды, получая уникальный вкус. Замороженные плоды сначала требуется разморозить (30-40 минут), потом делать по рецепту, используя талую воду тоже. Если в качестве сырья выбрано сладкое варенье, то сахара лучше класть меньше или вовсе исключить из состава, чтобы кисель не был приторным.

Ингредиенты:

  • ягоды (фрукты) или варенье – 200-300 грамм;
  • вода – 1 литр;
  • сахар – 100-150 грамм;
  • картофельный крахмал – 1-4 столовые ложки.

Используйте только картофельный крахмал, поскольку на кукурузном кисель получится мутным с белым оттенком.

Сколько нужно крахмала на литр киселя

Пропорции зависят от желаемой консистенции. Количество в столовых ложках:

  • 1 – жидкий питьевой кисель;
  • 2 – текучий средней консистенции;
  • 3 – полу густой;
  • 4 – густой, медленно стекающий;
  • 5-6 – очень густой, напоминает желе.

Зачастую в кисель добавляют 2-3 столовые ложки крахмала без горки.

Рецепт киселя из крахмала

1. Помытые ягоды (фрукты) или варенье засыпать в кастрюлю. Предварительно можно удалить косточки или нарезать фрукты кусочками.

2. От указанного количества отмерять неполный стакан воды. Остальную воду вылить в кастрюлю. Если используется варенье, хорошо перемешать, стараясь сделать массу однородной.

3. Поставить кастрюлю на огонь. После закипания добавить сахар, перемешать, проварить 1-2 минуты, затем снять с огня. Накрыть крышкой, настоять 5-10 минут. Если нужен кисель без ягод, процедить полученный компот через марлю, хорошо отжав мякоть.

4. Развести крахмал в стакане обязательно холодной воды. Не должно остаться комочков.

5. Снова поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения.

6. Тонкой струйкой, постоянно помешивая, влить разведенный крахмал в компот. Лучше вливать смесь возле краёв кастрюли, это способствует растворению.

7. После закипания снять с огня. Если готовился густой кисель (4 и больше ложек крахмала) сразу разлить по формам.

8. Чтобы на поверхности киселя не появилась пленка, можно сверху посыпать сахаром и накрыть крышкой.

9. Охладить блюдо до комнатной температуры и подать к столу.

фото готового киселя из крахмала
Малиновый кисель
фото Анны Бевз
Автор статьи:

Анна Бевз
бывший шеф-повар, переквалифицировавшийся в домохозяйку

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